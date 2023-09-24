"أم آدم" تحتفل بقدوم المولد النبوي بتصنيع عرائس المولد

شهدت الشوارع المصرية العديد من الاحتفالات استقبالا لمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث استعد أصحاب المصانع لتجهيز الحلوي التي تباع احتفالا بهذا اليوم.

وفي أحد الشوارع الضيقة بمنطقة وسط البلد، تجلس "أم آدم" السيدة الأربعينية برفقة أبنائها تعمل طوال الوقت على صناعة العرائس التي تباع في المولد النبوي الشريف احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.



وقالت “أم آدم لـ ”البوابة نيوز": "انا بشتغل مع أولادي منذ اشهر استعدادا لمولد النبوي الشريف ".

وتضيف السيدة الثلاثينية أن هذا اليوم هو موسم بالنسبة لعملهم يستعدون له منذ أشهر مضت، وذلك لأن الكثير من المواطنين بشتى أنحاء الجمهورية يقصدون منطقة بين الحارات في وسط البلد لشراء مثل هذه الأشياء التي يحتفلون بها في المولد النبوس الشريف.