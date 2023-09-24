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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 10 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

حملات امنية
حملات امنية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-


 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (2) قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2068) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط (32) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (336) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 10 قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..

وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

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ضبط 10 قضايا الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات تهريب البضائع
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