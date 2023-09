أحمد رشاد لـ «البوابة نيوز»: إطلاق النسخة العربية من كتاب «مجدي يعقوب .. جراح خارج السرب» قريبًا

أكد الناشر احمد رشاد المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية على أن كتاب «جراح خارج السرب للسير مجدي يعقوب» سيتم طرح النسخة المترجمة منه في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2024 .



ولفت رشاد في تصريحات خاصة البوابة نيوز على أن ترجمه الكتاب قد أسندت المترجم الكبير احمد شافعي ، وأن أعمال الترجمة قد أشرفت على الانتهاء .



وأشار إلى أن الدار المصرية اللبنانية قد حصلت على حقوق نشر الطبعة العربي. لمذكرات الدكتور مجدي يعقوب والتي صدرت عن الجامعة الأمريكية بعنوان « A Surgeon and a Maverick"The Life And Pioneering Work Of Magdi Yacoub،». كما أن جزء من أرباح الكتاب سيتم توجيهها الي مستشفي القلب بأسوان.

وكتاب " A Surgeon and a Maverick"The Life And Pioneering Work Of Magdi Yacoub صدر حديثا عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة من تأليف سيمون بيرين والصحفية فيونا جورمان ،والذين أجريا حوارات مطولة مع السير مجدي يعقوب، واستمر عملهما المخلص والدؤوب نحو ثلاث سنوات، حتى أنهيا الكتاب، لتصدر نسخته الإنجليزية عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبرعاية من مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن الكتاب قصة الحياة المذهلة لجراح القلب والعالم الأسطوري مجدي يعقوب المغرد خارج السرب الذي نجح رغم كل الصعاب، ويتناول الكتاب حياته المهنية الطويلة والمتميزة في بريطانيا. على الرغم من أنه اشتبك في بعض الأحيان مع المؤسسة الطبية في لندن، كان يعقوب رائدًا في تحقيق تقدم كبير في جراحة القلب.

وتروي السيرة الذاتية معتمدة على مقابلات وأبحاث مكثفة، وكيف غير يعقوب علاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية.

وكانت الكاتبة فيونا جورمان قد أعلنت عبر حسابها عن توافر الكتاب عبر أمازون وأن جزء من عائدات هذا الكتاب ستذهب إلى مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب والتي تعمل على تأسيس علاج وجراحة القلب في العالم.

فحياة يعقوب هي حياة انتصار ومأساة ونجاح وفشل وانتقاد شرس وثناء كبير - كما أنها رحلة آسرة عبر عوالم البحث العلمي والسياسات الطبية والأخلاق على أعلى المستويات.

وتدور هذه القصة أيضًا حول العلم، وتطوير تقنيات طبية جديدة، وفهم أعمق لكيفية عمل جسم الإنسان. اليوم، في عصر تقاعد فيه معظم الناس منذ فترة طويلة، لا يزال يعقوب يدفع حدود الفهم العلمي والمعرفة الجراحية. كما أنه يقوم بجراحة القلب في الأماكن التي لم يكن لديها حتى الآن سوى القليل من الوصول إلى علاج القلب، ويطور مراكز التميز في جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك في مصر، حيث يتمتع مستشفاه في أسوان بسمعة دولية، ومركز جديد آخذ في الارتفاع في القاهرة.