ضبط المتهمين بسرقة بوابات المدافن بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبرمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن سرقة بوابات المدافن بالشرقية، وضبط مرتكبا الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تحت عنوان (سرقة بوابات المدافن).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من (عامل مقابر- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بسرقة(2) باب حديدى صغيرمن المقابر وإتهم (عاطلان - مقيمان بدائرةالمركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات (2) بوابة حديدية صغيرة لدى عميل سيئ النية (عامل خرده- مقيم بدائرة المركز).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على النيابة العامة فى حينه قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

