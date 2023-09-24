ليا رازو تكتب: كوميديا فرنسية.. ميشيل بوجناح فى فيلم كلود لولوش القادم

الأحد 24/سبتمبر/2023 - 06:09 م

قبل أيام قليلة من الجولة التى ستأخذه إلى جميع المدن الكبرى فى سويسرا ثم فرنسا، يقول ميشيل بوجناح «وداعا لعظماء جيله».. شخصياته الثلاثة، التى دفعته إلى اعتلاء ساحة الفكاهة الفرنسية عام ١٩٨٤، وهم ثلاثة يهود تونسيين هاجروا إلى فرنسا ويروون انغماسهم الوحشى فى مجتمع ليس لديهم قواعد له.. لقد قطع على نفسه وعدا بتجسيد تلك الشخصيات كل ٢٠ عامًا! والآن حان وقت الوداع.. انتهى ميشيل بوجناح للتو من تصوير فيلم من إخراج كلود لولوش.

ويرى أن العظماء هم «جيل والده»، ماكسو وجولوت وجويجوى. أبطال الحياة اليومية الذين كبروا وتقدموا فى العمر وأصبحوا، على مر العقود، حراس الذاكرة. وفى الحقيقة، لقد حفرت شبكة الإنترنت هوة بين العظماء وأبنائهم وأحفادهم، ويخشى هؤلاء أن يمحو غبار النسيان كل ما فعلوه فى الماضي!

يتحول المشاهد من الضحك إلى البكاء: «هكذا خلقت»، يقول الممثل، قبل أن يضيف: «هذا طبيعى بالنسبة لى.. أنا مضحك حتى أحزن، أو حزين حتى أضحك»، والذى يترجمه بشكل مثالى من خلال كتاباته. ولكن دعونا نطمئن، هذا المشهد هو فقط وداع هؤلاء الأجداد الثلاثة المبجلين، وليس وداعا له!

لقد كانوا «رائعين» وعليهم أن يغادروا مثل «العظماء»، هكذا قال الممثل الكبير كما أضاف «هؤلاء الرائعون، هم الكثير منى، ربما أنا»، يكتب بوجناح الذى لا ينوى التوقف عند هذا الحد فى حياته، خاصة أن هناك الكثير من المشاريع المستقبلية لا تزال فى رأسه ونصب عينيه!

الحب من جذوره

إذا كان «العظماء» Les Magnifiques قصيدة حب لأصوله التونسية، فإن ارتباطه ليس حجة تسويقية، بل هو حقيقة. تونس التى ولد فيها، يحملها فى داخله وكل شيء يربطه بقصة طفولته وأجداده، حتى اسم فيلته «سلامبو» التى تذكرنا برواية فلوبير. لكن سلامبو يحتوى على كلمة السلام «سلام» و«بو» والتى تعنى هنا ذلك السلام بين اليهود والعرب الذى يدعو إليه بدأ يتجسد على المستوى السياسى منذ معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، ومؤخرًا مع اتفاقيات أبراهام.

هذه الصداقة التى أعيد اكتشافها يرمز إليها فيلم «شلومو»، وهو فيلم للمخرج المغربى محمد المروازى، الذى كان أول فيلم روائى طويل له، والذى صوره فى ميناء العرائش بالمغرب وهذ الفيلم أثار صدى واسعا باعتباره ترنيمة للسلام بين اليهود والمسلمين، ولكن أيضًا بين مملكة الشريف وإسرائيل اللذين أقاما علاقات سياسية واقتصادية.

شلومو «هى قصة يهودى يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة على سجادة الصلاة». وهنا تبدأ الكوميديا، لأن المسلمين يقررون وجوب دفنه على الشريعة الإسلامية، واليهود على أنه جزء من الطائفة اليهودية.. وبطبيعة الحال، يلعب ميشيل بوجناح شخصية شلومو، إلى جانب رشيد بدورى، الممثل الكوميدى والممثل من أصل مغربى: «بسببه أموت فى الفيلم، لأنه نسى أن يحضر لى أدويتى» هذا ما قاله الممثل بروح الدعابة التى طغت على كلماته.

بعيدًا عن كونه موضوعًا مثيرًا للجدل، يهدف فيلم «شلومو»، على العكس من ذلك، إلى أن يكون ترفيهيًا وأخويًا، مثل الجو فى موقع التصوير: «لقد قضينا وقتًا رائعًا، من الأخوة، ولحظة لا تُنسى».

وفى عام ٢٠٢٣، لعب ميشيل بوجناح فى ثلاثة أفلام، من بينها فيلم «١٤ يوما للتحسن» للمخرج ماكسيم جاستويل، والذى يؤدى فيه دور والد بطل الفيلم: «إنه دور صغير لكننى قبلت عرض ماكسيم، لأننى معجب به حقا». وكان مشروعه ممتازا وللمرة الثانية فى حياته المهنية، بعد فيلم «البؤساء» الذى صدر عام ١٩٩٥، سيكون بو جناح أحد الممثلين الرئيسيين فى أحدث أفلام لولوش.

وأخيرا!

إنها قاعدة وضعها كلود لولوش: «لا يُسمح لنا بالحديث عن الفيلم الذى صورناه للتو معه»، لكن «أخيرًا» ليس سوى عنوان لعمل لولوش القادم. ويوافق ميشيل بوجناح على قول المزيد: «قبل كل لقطة، يعطينا الجملة، ولكن لدينا كل الحرية كممثلين. قبل البدء فى تمثيل المشهد، يأتى ليخبرنا بما يتوقعه منا، لا يوجد سيناريو حقيقى ونحن نقوم بالكثير من الارتجال والممثل الذى يوافق على التصوير معه لا يمكن إلا أن يكون سعيدًا».



لكن بعد ذلك يعود كل شيء إلى المونتاج، الذى يصف فيه ميشيل بوجناح مغامرة فريدة من نوعها فى حدتها: «تلك هى المفاجأة، وأعترف أننى أنتظر العرض الأول بفارغ الصبر، لأن التصوير مع لولوش هو مغامرة إنسانية مليئة بالإثارة والمفاجآت».

تدور القصة حول محاميين، يلعب دورهما على التوالى كاد مراد وميشال بوجناح.. الجنون يسيطر على عقل كاد مراد وسيكون ميشال بوجناح مسؤولًا عن الدفاع عنه.. وهنا يوجد توضيح صغير، كاد مراد يظهر فى الفيلم زوج إلسا زيلبرشتاين؛ لكن فى الوقت الحالى لن نعرف المزيد.. هناك بوجناح، ممثل، ولكنه أيضًا كاتب سيناريو لديه مشاريع يخطط لها فى رأسه: «أود أن أكتب سيناريو عن الأغنياء والفقراء، وقد كتبت مسرحية عن هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون فى المسارح وأيضا أعيدهم إلى الحياة»

تكريم «شخصيات مجهولة بعيدة تمامًا عن الأضواء»

خلال أزمة كوفيد، قام ميشيل بوجناح بتقييم حياته والسنوات التى قضاها فى المسارح، والتى يرغب فى تكريمها من خلال تكريم ثلاث نساء يقضين معظم وقتهن فى هذا الكون فى مسرحية. وهو يأسف لعدم حصول المرأة على أدوار كافية. لذلك قرر أن يدفعهم إلى المقدمة. «لقد كتبت مسرحية تتحدث عن خادمة وعاملة نظافة وممثلة شابة تعمل كمرشدة لكسب لقمة العيش. ولكن فى يوم من الأيام، أصيب جميع الممثلين فى المسرحية المعروضة بالمرض، وهم الذين سيؤدون العرض المسائى.

أراد ميشيل بوجناح من خلال هذه القطعة أن يشيد بهؤلاء الأشخاص «الشفافين»، أولئك الذين لا يلتفت إليهم أحد، كما فعلت موريل باربيرى فى «أناقة القنفذ» وفيليب لوجواى فى «نساء الطابق السادس». وهو فيلم له تقديره الكبير لدقته والعاطفة التى تنبثق منه. لقد كان للفيلم تأثير كبير عليه حيث قال: «أعتقد أنه كان له تأثير كبير على دون وعى، ولكن الأهم من ذلك هو الحادث الذى وقع فى أوبرا نيس. لقد كنت أتدرب على عرض فى الحانة وانسحبت لأننى لم أكن سعيدًا بالبروفات وعندما غادرت فجأة، طرقت عاملة التنظيف التى كانت تستمع إلى خلف الباب. اعتذرت وقالت لى: أنت مخطئ فى عدم الرضا، لأن هذه أفضل بروفة لك، لقد قمت بعمل رائع.. رأى مباشر اخترق قلبه وكان له تأثير الوحي! ومنذ ذلك الحين، لم يكون لديه سوى فكرة واحدة فى ذهنه، وهى تخصيص غرفة لهؤلاء الأشخاص «المجهولين وغير المرئيين» الذين، كما يعترف، غالبًا ما يتمتعون بذوق فنى عالى الدقة وثقافة هائلة!.



معلومات عن الكاتبة:

ليا رازو ديلا فولتا.. حاصلة على درجة الدكتوراه فى علوم وتقنيات اللغة والقانون العام. لها العديد من الكتب عن المافيا فى العالم. وعضو مركز الأبحاث بجامعة كوت دازور (CERDACFF) والمؤسس المشارك لمؤسسة Think Tank Status Quo Media المتخصصة فى الجغرافيا السياسية وعلم الجريمة. تخرج عما تعودت أن تكتب عنه وتهب بنا إلى قاعة العرض السينمائى.