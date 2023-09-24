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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصاد 24 ساعة.. ضبط ‏79227 مخالفة مرورية

مخالفة مرورية متنوعة
مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79227 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (24140) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (919) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (26) مخالفة موقف عشوائى.
 (1509) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (6) مخالفات شروط التراخيص.
 (10) مخالفات دراجات نارية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة إدارات المرور الإدارة العامة للمرور
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