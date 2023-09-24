أوائل الثانوية العامة يتسلمون المنح من الجامعة الألمانية بالقاهرة.. صور

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأحد، حفل تسليم منح أوائل الثانوية العامة 2023 في الجامعة الألمانية بالقاهرة، في مقر الجامعة بالقاهرة، بحضور دكتور اشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ودكتور ياسر حجازي الرئيس الأكاديمي للجامعة، وأوائل الثانوية العامة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور أشرف منصور، أن المنح الدراسية لهذا العام مختلفة لأنها تقدم لأوائل الثانوية العامة الملتحقين بجميع الجامعات في مصر.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن المعتاد سابقًا كان تقديم تلك المنح في برلين لطلاب أوائل الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية فقط.

الجامعة الألمانية تحتفل بمنح أوائل الثانوية

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تحتفل اليوم بـ54 منحة دراسية، وتشارك في مشروع التنمية، بعد رحلة تمتد لأكثر من 20 سنة خرجت شباب تقلدوا مناصب عالية.

وأبدى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة سعادته بتمثيل محافظات مصر في الجامعة الألمانية بالقاهرة من خلال منح أوائل الثانوية العامة.

وأعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة عن سعادته وفخره بخريجي الجامعة الذين يشغلون وظائف في أكبر الشركات الدولية.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن خريجي الجامعة الألمانية يعملون في شركات عالمية للتصميم وقطع غيار السيارات وهذا أكبر أثر يعود على مصر بأن خريجينا يقدمون أفضل الانطباعات والأداء على المستوى العالمي.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن الجامعة تعتمد على المجموع والتفوق وليس القدرات المالية، لانها تقدم العديد من المنح الدراسية.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن التعليم العالي الألماني يستلزم بمتطلبات معينة فإذا قضى أحد الأوائل فصل دراسي في أى جامعة بإمكانه التقديم على المنحة والسفر إلى برلين للدراسة في الجامعة الألمانية الدولية.

كما نوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بافتتاح كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى تقديم ما يفوق 750 منحة على 21 سنة، وأنه يرغب في تجميعهم ومناقشة طرق تنمية محافظاتهم.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أنا الجامعة بحثية وأنها جامعة كبيرة على المستوى العالمي ولها مرجعيتها ومكتب الجامعة في برلين في مبنى حكومي للهيئات العلمية.

ونبه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن مصر غنية بكوادرها البشرية والمستقبل لأى الدولة يبدأ بكوادرها البشرية.

IMG20230924164031

IMG20230924160020

IMG20230924155957