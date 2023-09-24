تعرف على كيفية التقديم في منح الدراسة في برلين للطلاب الجامعات المتفوقين

كشف الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أنه الجامعة الألمانية في برلين أعلنت عبر موقعها الرسمي عن تقديم ١٠ منح مجانية للمتفوقين بالجامعات المصرية من جميع التخصصات بالجامعة الألمانية ببرلين .

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، خلال تصريحات رسمية له علي هامش المؤتمر الصحفي "تسليم منح اوائل الثانوية العامة "، بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور طلبة الثانوية العامة، ودكتور ياسر حاجزي الرئيس الأكاديمي للجامعة.

وأضاف أنه يمكن لأي طالب بالفرقة الأولي حصل علي تقدير مرتفع بأي جامعة سواء حكومية أو خاصة أو اهلية التقدم لتلك المنح، كما يحق للطالب الثانوية العامة المتفوق التقدم بمجموع الثانوية العامة ثم يقضي ترم بالجامعة المصرية وينجح بتفوق ثم يحصل علي المنحة، موضحاً أن يمكن أيضاً لطالب الفرقة الثانية المتفوق التقديم لتلك المنح أيضاً علي أن يدرس ثلاث سنوات هناك .

وأكد “منصور”، أن تلك المنح عبارة عن دراسة ثلاث سنوات بكل التخصصات المعروضة، شاملة مصروفات الدراسة والإقامة من جانب الجامعة الألمانية ببرلين، مؤكداً أن يوجد منح جزئية لبعض المتفوقين أيضاً.

وللتقديم من خلال تلك الرابط :

http://www.giu-berlin.de/en/admission/bachelor_degree_schoolarships_external.aspx

