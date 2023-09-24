أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منح الزيارات القصيرة للباحثين المصريين

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين ضمن “برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية”.

وأضاف “صقر” أن الإعلان موجهة للباحثين الشباب العاملين بالجامعة أو المراكز البحثية أو في مراكز البحث والتطوير والحاصلين على درجة علمية بحد أدنى ماجستير، وهو برنامج الزيارات القصيرة ومدته ثلاثة أشهر.

كما أوضح أن الأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية، بهدف تمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.

وأكد أنه يجب علي المهتمين الاطلاع علي شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال المنحة وملء الاستمارة من خلال الرابط http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/fellowship-program/?lang=ar.