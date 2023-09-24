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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منح الزيارات القصيرة للباحثين المصريين

اكاديميه البحث العلمي
اكاديميه البحث العلمي
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أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين ضمن “برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية”. 

وأضاف “صقر” أن الإعلان موجهة للباحثين الشباب العاملين بالجامعة أو المراكز البحثية أو في مراكز البحث والتطوير والحاصلين على درجة علمية بحد أدنى ماجستير، وهو برنامج الزيارات القصيرة  ومدته ثلاثة أشهر.

كما أوضح أن الأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية، بهدف تمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.

وأكد أنه يجب علي المهتمين الاطلاع علي شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال المنحة وملء الاستمارة من خلال الرابط http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/fellowship-program/?lang=ar.

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أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر مراكز البحث والتطوير
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