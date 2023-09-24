بالتنسيق مع الرقابة الإدارية.. محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغني"

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن إطلاق مبادرة "بلغني" بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقي شكاوى المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

أكد محافظ قنا أن المواطنين شركاء وطرف فعال في منظومة النظافة، مناشدا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في المبادرة من خلال تصوير تجمعات القمامة وإرسالها، وسيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك "مكتب إعلام محافظة قنا"(https:// www. facebook. com/ qena. governorate) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام (0963329542-0963328472-0963337291) والخط الساخن 15541

وأضاف الداودي أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول وإحالتها على الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم، مؤكدا أن ملف النظافة محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.