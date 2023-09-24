عبدالمجيد وعبدالغني يعوضان غياب علاء عن لقاء الزمالك والمقاولون

يغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن صفوف فريقه في لقاء المقاولون العرب بالدوري غدا الإثنين، وذلك للإيقاف للبطاقة الحمراء بعد طرده في لقاء الزمالك وبيراميدز الأخير .

ويعوض حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني غياب محمود علاء في ظل جاهزية الثنائي بشكل بدني وفني للمشاركة في مباراة الغد .

وسيكون أمام أسوريو خيار بمشاركة حسام عبدالمجيد وعبدالغني أساسيان، أو مشاركة أحداهما بجوار حمزة المثلوثي في قلب الدفاع .

ويدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأحد، في معسكر مغلق؛ وذلك استعدادًا لموقعة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وكان فريق الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2-2 على ملعب الدفاع الجوي.

وينافس الزمالك هذا الموسم على أكثر من بطولة محلية وأفريقية، وأبرزهم الدوري الممتاز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ويواجه انتقادات في الفترة الحالية بسبب طريقة اللعب لكنه متمسك بوجهة نظره الفنية بتطبيقها بمباريات الزمالك.