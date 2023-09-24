مصطفي بكري: علي أحمد طنطاوي توضيح حقيقته من موقف الجماعة الإرهابية

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إننا لا نختلف مع أحمد الطنطاوي أو ترشحه للرئاسة كما إننا نحترم رؤيته الناقدة للسياسات، لكن ظهور حلمي الجزار ودعمه وتأييده لـ"طنطاوي" يحتاج رد قاطع من الطنطاوي حول هذه الحقيقة، فهو -أي الطنطاوي- سيترشح للانتخابات الرئاسية منافسًا للرئيس السيسي، نظرا لأنه يختلف مع النظام، وهذا من حقه، لكن مسألة الإخوان خط أحمر، وهي قضية مفصلية وأساسية، والدستور نص على أن هذه الجماعة إرهابية محظورة، ومَن يضع يده في يدهم فهو مثلهم بالضبط خائن للوطن ويده مُلطخة بالدماء.

وتابع مصطفى بكري: نتمنى أن يكون الخطاب السياسي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية محترمًا ومتوازنا، خاصة أن هناك ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، فالشعب لن يحتمل المرشح الواحد الذي ينافس نفسه.

وأضاف، لدينا ثقة في الهيئة الوطنية للانتخابات، فإننا سنكون على مسافة واحدة من الجميع. ومن حقنا أن يكون لدينا انتخابات رئاسية حرة.

ودعي «بكري» كل مرشح لهذا المنصب أن يعلن موقفه من هذه الجماعة المحظورة لكي نعلم من الذي يريد بناء الدولة ومن يسعي لخرابها.