سيباستيان ماركو تورك يكتب: فى جنوب شرق أوروبا.. مساحة ثقافية أوروبية أسىء معاملتها من قبل الاتحاد الأوروبى

الأحد 24/سبتمبر/2023 - 05:28 م

فى المنطقة اليوغوسلافية السابقة، يعود تاريخ اندماج سلوفينيا وكرواتيا الآن إلى عام ٢٠١٣. وقد بدأت عمليات الانضمام مع صربيا والجبل الأسود، وقريبا مع مقدونيا وألبانيا. ولكن ليس هناك شك فى هذا الأمر حتى الآن بالنسبة للبوسنة والهرسك، ذلك الخليط الإدارى الذى يصعب إدارته إلى حد كبير، وبالنسبة لكوسوفو التى أصبحت فريسة لعدم الاستقرار السياسى والفوضى الأمنية. وخلال القمة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبى ومنطقة البلقان التى عقدت فى صوفيا فى مايو ٢٠١٨، تم تأجيل الموعد المقرر لانضمام أول دولتين إلى عام ٢٠٢٨، وهذا مجرد معيار افتراضى. والسؤال الآن هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبى لا يزال يتمتع بالإرادة اللازمة لتوسيع حدوده الشرقية وفى أى شكل سياسى قد يفعل ذلك. وبالنسبة لصربيا والجبل الأسود، فقد تركت مماطلة الاتحاد الأوروبى المجال بالفعل للجغرافيا السياسية الروسية أو التركية أو الإماراتية أو الصينية، وخاصة فى مجال الطاقة والنقل. وفى وقت حيث يعانى الاتحاد الأوروبى من مشاكل داخلية، فقد حان الوقت لإعادة النظر فى توسعته، وخاصة فى جنوب شرق أوروبا. ولكن ألم يفت الأوان بالفعل بالنسبة للاتحاد الأوروبى فى مواجهة الجغرافيا السياسية الروسية والصينية؟

يوغوسلافيا السابقة: «طريق ثالث» بين الاشتراكية والرأسمالية؟

لا شك أن تدخل منظمة حلف شمال الأطلسى فى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فى ربيع عام ١٩٩٩ يلقى الضوء على الدوافع الحقيقية لقادتنا فيما يتعلق بتصورهم لأوروبا ويسمح لنا بالتفكير فى الاستراتيجيات الجيوسياسية المختلفة التى تم وضعها على مدى السنوات العشر الماضية لتحقيق التكامل الأوروبى. إنه فى الواقع جزء من عملية التوسع إلى شرق أوروبا والتى بدأت بسقوط جدار برلين، فى نهاية الحرب الباردة. إن المفاهيم التى كانت سائدة فى ذلك الوقت، والموروثة من فترة المواجهة بين كتلتين سياسيتين متخاصمتين، والتى اختفت الآن، ظلت موجودة دائما، على الرغم من أنها لم تعد تتوافق مع الفئات الحالية لفك رموز العلاقات الدولية.

وبالفعل اتخذت دول أوروبا الوسطى والشرقية خطوة للاندماج فى اقتصاد السوق، وغادرت القوات السوفيتية الدول التى كانت تابعة للاتحاد السوفييتى سابقًا، ويجرى البناء الأوروبى تدريجيًا مع الأخذ فى الاعتبار التكامل المستقبلى للبلدان الواقعة فى أوروبا الشرقية. لكن فى الوقت نفسه نرى أن مقولات الحرب الباردة، حتى لو لم تعد معروضة بوضوح، ما زالت سائدة فى الأوساط السياسية والفكرية. والحقيقة أن أوروبا الشرقية لابد أن تعود، مثل الخاسر فى حرب لا تتكلم باسمها، ضمن الإطار الذى حدده الغرب اقتصاد السوق، والديمقراطية الليبرالية ويجب أن تصبح حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه فى دستور عام ١٩٤٨ الأساس الذى لا يتزعزع لكل بناء سياسي؛ وأخيرا، تطور حلف شمال الأطلسى، الذى أنشئ فى عام ١٩٤٩ باعتباره «تحالف الدفاع المشترك» لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ضد دول الكوميكون، إلى أداة للتدخل فى المسارح الخارجية وتدخل فى حرب أهلية من أجل استخدامها كميدان عسكرى واستراتيجى. التجريب، فى الوقت الذى تم فيه طرح سؤال وجودها.

والسؤال الذى يطرح نفسه، فى هذا السياق، هو معرفة الدور الذى ستلعبه بلدان أوروبا الوسطى والشرقية فى الهيكل الأوروبى المستقبلى، وفى نهاية المطاف، بأى طريقة ستتوسع المؤسسات المختلفة التى ولدت فى أوروبا الغربية، أو على العكس من ذلك، ستشمل الاتحاد الأوروبى. النصف الآخر من أوروبا. ولكن إذا أردنا المضى قدمًا فى التحليل، فيجب علينا أن نهتم بالمفاهيم ذاتها السائدة فيما يتعلق بالعلاقات بين الشرق والغرب: هل خرجنا من الحرب الباردة، أو أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها الحكومة اليوغوسلافية الفضائية، هل هى مجرد نوع من تسوية الخلافات؟ عشرات فى مواجهة النكسات التى تعرضت لها فى الماضي؟

حقوق الإنسان شكل جديد من أشكال التدخل الغربى فى جنوب شرق أوروبا

هناك شكل آخر من أشكال التدخل يقوم على الدفاع المقدس عن حقوق الإنسان. وقد أنشأ الاتحاد الأوروبى مكتبًا لحماية هذه الحقوق ومحكمة أوروبية تحميها؛ علاوة على ذلك، كانت المهمة الرئيسية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، منذ عام ١٩٩١، هى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة فى الانتخابات فى دول الاتحاد السوفييتى أو الدول التابعة له سابقًا. والحقيقة أن الدفاع عن حقوق الإنسان، كما جرت ممارسته طيلة عشرة أعوام فى أوروبا الشرقية، يبدو انتقائيًا ويستند إلى مفهوم لا يزال راسخًا فى المواجهة بين الشرق والغرب. وبعد اختفاء الإمبراطورية السوفييتية، تظهر بعض الأحداث كيف يمكن، هنا أيضًا، تفسير مبدأ حماية حقوق الإنسان باعتباره محاولة للتدخل من جانب الدول التى خرجت «منتصرة» من الحرب الباردة. وفى عام ١٩٩٠، حصلت دول البلطيق على استقلالها وانفصلت عن الاتحاد السوفييتى. وقد تم الترحيب بهذا باعتباره انتصارًا فى نضال الليتوانيين، على سبيل المثال، من أجل حقوقهم الفردية وحرياتهم. ثم تظهر مشاكل الأقليات الناطقة بالروسية، مما يؤثر بشكل مباشر على مسألة حقوق الإنسان: فى إستونيا، تم الاحتفاظ بحق التصويت منذ عام ١٩٩٣ للمقيمين فى عام ١٩٤٠ وأحفادهم، ويتم تطبيق قانون الاستقلال الثقافى بطريقة غير منتظمة للغاية.

لاتفيا، من جانبها، تمارس سياسة تجنيس جذرية مما يعنى أنه فى عام ١٩٩٨ لم يتقدم بطلب للحصول على الجنسية سوى ألف من أصل ٧٠٠.٠٠٠ من غير المواطنين. ومع ذلك، فإن المؤسسات الأوروبية التى تم إنشاؤها لهذا الغرض لم تتدخل لمنع هذا التدهور فى الحقوق المنسوبة حتى الآن إلى كل مواطن؛ فالوضع المأساوى فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى هذين البلدين لم يمنع ألمانيا أو الولايات المتحدة من الاستثمار بكثافة هناك.



وفى هذا السياق، يبدو لنا أن الإجراء الذى اتخذته منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا يشير إلى المشاكل التى تطرحها الحدود التى أنشأتها الاتفاقيات الدولية دون التشاور المسبق مع السكان. ترغب هذه المؤسسة، التى أنشئت عام ١٩٩٤ على أساس اتفاقيات هلسنكى لعام ١٩٧٥، فى دعم تحول الأنظمة السياسية فى أوروبا الوسطى والشرقية من خلال إرسال خبراء قانونيين ومراقبة الانتخابات. نجحت فى تنظيم انتخابات حرة فى أذربيجان والبوسنة والهرسك، مما سمح بالاستقرار السياسى فى هذه البلدان. ولكن هل سمحت هذه الانتخابات مع ذلك بترسيخ الديمقراطية؟ ويجوز لنا أن نشك فى ذلك عندما نرى أنه، فى الحالتين المذكورتين أعلاه، كانت الأحزاب القومية، التى دافعت عن المصالح الحصرية، هى التى فازت فى الانتخابات: وهكذا، فى جمهورية البوسنة الصربية، تمت استعادة الأغلبية الرئاسية فى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. من قبل الحزب الديمقراطى الاشتراكى، بعد ثلاث سنوات من الحكم الديمقراطى الاجتماعى. علاوة على ذلك، لم تصادق الانتخابات إلا على تقسيمات إقليمية فى أعقاب صراع مسلح: فلا تزال ناجورنو كاراباخ جزيرة أرمينية غير ساحلية فى أذربيجان، وأصبحت جمهورية صربسكا كيانًا معزولًا اقتصاديًا.

من عدم الانحياز إلى الطريق الثالث: دول غرب البلقان نحو نموذج بديل بين الرأسمالية الليبرالية والشيوعية الاستبدادية!

الأمر الأكثر خطورة هو أن هناك مثالا آخر، أكثر استحضارًا لهذه الرغبة العالمية فى تقسيم البلدان، كان دائمًا خلال التسعينيات وهو أن ملف يوغوسلافيا يكشف بالفعل «التفكك والتقسيم» الذى أعده المجتمع الدولى. وتمثل الحالة اليوغوسلافية بالفعل نقاطا مثيرة للاهتمام مقارنة مع المثال التشيكوسلوفاكى.

فى البداية، يجب أن نتذكر أن مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين، التى ولدت فى الأول من ديسمبر عام ١٩١٨ تحت قيادة فرنسا، استجابت لتطلعات الأوساط الفكرية الكرواتية والدولة الصربية للالتقاء فى مملكة الصرب وتحديدا السلاف الجنوبيون. وأصبحت يوغوسلافيا شيوعية فى نوفمبر ١٩٤٣، وهنا أيضًا يمكننا أن نقارن الوضع مع تشيكوسلوفاكيا، بمعنى أنه بعد المذابح ذات الطبيعة السياسية أو الهوية التى ارتكبت خلال الحرب، قدم النظام الاشتراكى نفسه على أنه مهدئ للتوترات والجمع بين المكونات المختلفة. وبنفس الطريقة، كانت سنوات ما بعد الحرب فى يوغوسلافيا الشيوعية فترة تنمية اقتصادية ومحاولة لاستعادة التوازن بين المكونات الوطنية المختلفة. وعلى هذا فإن إقليم كوسوفو-ميتوهيا، وهو الإقليم الأكثر فقرًا فى البلاد، استفاد من أموال صندوق مهمته التعويض عن التفاوت بين الأقاليم خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

فى الوقت نفسه، كانت المجمعات الصناعية أو الزراعية الكبيرة تتطور فى جمهورية وسيطة مثل البوسنة والهرسك. وفيما يتعلق بالحقوق الثقافية، كانت يوغوسلافيا واحدة من أكثر البلدان تقدما: فقد منح الشيوعيون مواطنو كوسوفو استخدام لغتهم حتى الجامعة والمجلس الإقليمى، وكان المجريون فى فويفودينا قادرين على استخدام لغتهم طوال فترة حكمهم.

فى هذا السياق من المحاولات لتأسيس يوغوسلافيا موحدة تحترم الأقليات، نشأت التوترات فى نهاية الثمانينيات وانفجرت فى عام ١٩٩١. الألبان فى كوسوفو، تحت ضغط ديموجرافى وبينما كان خريجو الجامعات يجدون صعوبة فى العثور على دور فى الإدارة المتضخمة وبعد ذلك طالبت كوسوفو بالاستقلال فى عام ١٩٨١، بينما نظم السلوفينيون أنفسهم فى عام ١٩٨٨ وقفات للمطالبة بمزيد من الحرية السياسية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه فى مواجهة هذا الضغط القوى على الهوية، عجلت دول أوروبا الغربية والغرب بشكل عام بتفكك يوغوسلافيا. فى عام ١٩٩٠، نظمت سلوفينيا مؤتمرًا متعدد الأحزاب وانفصلت عن رابطة الشيوعيين اليوغوسلافيين، وفى يونيو ١٩٩١، قامت الشرطة السلوفينية بإغلاق الحدود الإدارية للجمهورية، الداخلية للاتحاد اليوغوسلافى. قبل ثلاثة أشهر، قامت ميليشيا يمولها مهاجرون وتشبه بشكل غريب الجيش الألمانى بعرض فى زغرب. وفى نفس الوقت طلبت جمهوريتى كرواتيا وسلوفينيا اليوغوسلافية استقلالهما، وهو ما تم الاعتراف به بسرعة من قبل ألمانيا ومن ثم الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يتحدث الشعب السلوفينى علنًا عن مسألة الانفصال عن بلجراد، ولا احترم الاستقلال حقوق الأقليات فى هاتين الجمهوريتين، المنصوص عليها فى دستور عام ١٩٧٤، سواء كانوا صربًا فى كرواتيا أو كرواتيين فى سلوفينيا.

ومرة أخرى، فإن السرعة التى رافق بها الأوروبيون الأقوياء هذه الحركة تثير التساؤلات. وبينما كانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية حتى عام ١٩٩٠ راضية عن نظام تيتو وكانت تتفاوض على اتفاقية الشراكة لسنوات، توقفت المحادثات واعترفت اتفاقيات بريونى فى يوليو ١٩٩١ بالأمر الواقع: كرواتيا وسلوفينيا دولتان شرعيتان، مع حدود تم إنشاؤها من خلال المكاسب الشيوعية عام ١٩٤٥ وأيضا رغم اختفاء حقوق الأقليات فى الدولتين.



معلومات عن الكاتب:

سيباستيان ماركو تورك.. دكتوراة فى الآداب من جامعة «السوربون» باريس وأستاذ جامعى، يناقش، فى مقاله، وجهات نظر أوروبية من جنوب شرق أوروبا، وكيفية التعامل معها من قبل الاتحاد الأوروبى.