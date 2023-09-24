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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التموين يفتتح مجمع الخدمات بالعاشر من رمضان

افتتاح مجمع الخدمات
افتتاح مجمع الخدمات التموينية
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افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنمية وايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

بدأ الوزير والمحافظ بتفقد مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتى تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجارى والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

 أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حرصاً من القيادة السياسية على تطوير جميع الخدمات فى مؤسسات الدولة تم الإنتهاء من تطوير مراكز الخدمة بالمحافظات وفرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير إستراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف وزير التموين أنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضاً تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية،  ليكون الناتج  النهائى من  مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية فى مختلف المنافذ والمجمعات الإستهلاكية.

أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز بحسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.

 من جانبه أوضح المحافظ أن أعمال تطوير المركز تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة ، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

واضاف محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والاوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

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التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القيادة السياسية
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