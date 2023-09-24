"حياة كريمة" تقيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة بالدقهلية

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن احتفال المؤسسة باليوم العالمي للغة الإشارة وذلك في إطار مبادرة "اتكلم هنسمعك"، وأقيم الحفل بإستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية.

حضر الفعالية أكثر من ٣٥٠٠ مواطن من ذوي الهمم، وشارك في الحفل ما يقرب من ٣٠ جمعية، بالإضافة إلى توفير قافلة طبية، وعيادات الصحة النفسية، ومكتب التأهيل لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، واستقبال طلبات المساعدة الإنسانية من خلال Booth يحتوي على العديد من الأنشطة، كذلك معرض للمشغولات اليدوية للمدارس الفكرية، فضلا عن عروض فنية للطلاب بتلك المدارس، كما تم على هامش الحفل تنفيذ رسم على الوجوه للأطفال وبلياتشو لرسم البهجة على وجوه الأطفال.

ونظم الفعاليات مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع محافظة الدقهلية والهلال الأحمر وجامعة المنصورة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة - قصر ثقافة المنصورة ومؤسسة صناع الحياة والجمعيات الأهلية.

يأتي هذا انطلاقا من دور المؤسسة المجتمعي لتقديم جميع المبادرات الداعمة لذوي الهمم، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم على الحياة الكريمة والاندماج في المجتمع بشكل فعال مما يساهم في تنمية الفرد والمجتمع.