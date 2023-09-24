وزارة الشباب تنفذ أندية البحث عن وظيفة بمحافظتي القاهرة والجيزة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة وهي مراكز شباب (الأندلس، الشيخ زايد، الصفا) والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من السبت ٢٣ سبتمبر الجاري وحتى الخميس ٥ أكتوبر المقبل.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، مشيرةً إلي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة، لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل، والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.

وتهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

ويتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب، يستطيع الشباب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.

يقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر، للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.