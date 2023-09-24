ديربى لندن.. شوط أول إيجابى بين توتنهام وأرسنال

انتهى الشوط الأول من "ديربى لندن" بين فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف لكل فريق، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

أحرز هدف الشوط الأول لصالح أرسنال، اللاعب كريستيان روميرو الذى احرز هدف في مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ 26، بينما جاء هدف التعديل فى الدقيقة الـ 42 عن طريق الكورى الجنوبى هيونغ مين سون لصالح توتنهام.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، واستغل كل فريق سيطرته على الكرة بتسجيلهم هدف.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبنفس عدد النقاط، يحتل فريق توتنهام الوصافة.

