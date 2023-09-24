تعرف على شعار الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما

ينطلق مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة في الأول من أكتوبر المقبل تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويشارك فيه ١٤ دولة عربية و أوروبية بجانب ورشة للغة الجسد في المسرح، وورشة العلاج بالفن، وورشة التغطية الصحفية للمهرجانات، كما تستمر منصة الحكواتي في تقديم العديد من الحكائين المصريين احتفاءً بفن الحكي كأحد فنون الأداء الفردي، بالإضافة لعروض منصة مونودراما الشاشة.

وقال د. أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إن المهرجان هو الوحيد من نوعه في مصر ويحظى بالتفاف عربي ودولي كبير حيث يعمل بهوية واضحة، ومنهجه قائم على التفاعل والتلاقي الحر لثقافات وحضارات متنوعة من شتى أنحاء العالم، منطلقاََ من هويتنا المصرية الأصيلة، ومستنداََ على تاريخ وحضارة هي الأعرق في تاريخ الحضارات، وهذا التفاعل من خلال عروض المونودراما وهي العروض التي تعتمد على الممثل الواحد وغالبا ما تعبر موضوعاتها عن ما بداخل النفس البشرية من ألم أو سعادة.

وأضاف"رؤوف"، أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بتفرده وخصوصيته من المهرجانات القليلة التي تستهدف الجمهور بدون تصنيفات نوعية أو عمرية، وعلى الرغم من وجود العديد من المهرجانات الدولية للمونودراما في الوطن العربي يظل أيام القاهرة قبلة فناني المونودراما من مختلف دول العالم ومن هنا كان شعارنا " القاهرة عاصمة المونودراما".

وتابع: المهرجان يتطور بشكل لافت في كل دورة سواء من خلال دقة اختيار وتنظيم العروض أو من خلال تنوع الورش و مهنيتها، أو من خلال استقدام ضيوف دوليين على قدر من الكفاءة والتميز، وأيضاََ اختيار مكرمين ذوي التاريخ الطويل والتجربة الراسخة التي تستحق أن نضئ عليها لتكون نبراس لأجيال ما زالت تخطو خطواتها الأولى.

أما عن اختيار الدولة ضيف الشرف فقال رئيس المهرجان: نختار الدولة ضيف شرف وفق معايير فنية وإنسانية ووعي بما يدور حولنا ويحيق بالعالم، وتحل السودان هذا العام ضيف شرف الدورة السادسة من المهرجان.

واسترسل: دائماً ينطلق المهرجان - في كل دوراته السابقة- بشغف كبير وتحد أقوى مهما كانت العقبات و الاحتياجات، مندفعين إلى الأمام بمحبة كبيرة وتفان من كل فريق العمل لا نطمح إلا لتحقيق الأهداف والارتقاء والتميز للناس والوطن، وفي النهاية أؤكد على دعم وزارة الثقافة للمهرجان ومحاولتها تذليل العقبات قدر الإمكان وذلك من خلال أغلب مؤسسات الوزارة وأتوجه بالشكر إليهم.

ينطلق مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني .