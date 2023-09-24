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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل مجموعة من ممثلي الأديان والطوائف

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسه البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، مجموعة يقارب عددها ٨٠ شخصًا من ممثلي الأديان والطوائف من مختلف أنحاء العالم، بحضور الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر.

جاءت هذه المجموعة إلى مصر في زيارة تقديس إلى طريق رحلة العائلة المقدسة تنظمها هيئة "الحياة الحقيقية مع الله"، وألقى قداسته عليهم محاضرة عن تاريخ مصر وجغرافيتها وتأثير ذلك على الحياة الروحانية، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية، وعن العائلة المقدسة، وعن مصر الحديثة.

وقدم قداسته هدايا تذكارية لهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته مع الحضور.

 


 

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البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الأديان والطوائف وفد ألماني هيئة الحياة الحقيقية مع الله
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