إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين إثر قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وفي آلياتهم العسكرية، أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة خمسة منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وتتواصل لليوم التاسع على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الوطن كافة، وبحق المقدسات والأسري.