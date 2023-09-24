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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل رايو فاليكانو لمواجهة فياريال

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
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أعلن ألبيرتو جارسيا كابريرا المدير الفنى لفريق رايو فاليكانو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، بعد قليل على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويخوض رايو فاليكانو اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.
خط الدفاع: إيفان باليو، اريدان هيرنانديز، فلوران ليجون، ألفونسو إسبينو.
خط الوسط: أوسكار فالينتين، كيكي بيريز، إسحاق بالازون، اوناي لوبيز، الفارو غارسيا.
خط الهجوم: راوول دي طوماس.

ويحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس فى ترتيب الليجا، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط.

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