تعرف على موقف زيزو من المشاركة في لقاء الزمالك والمقاولون غدًا

يعود أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للمشاركة معه فريقه في المباريات بداية من لقاء المقاولون العرب غدا الإثنين .

وغاب زيزو عن المباراتين الأخيرتين للزمالك وذلك بسبب الإصابة في مباراة أرتا سولار الجيبوتي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء في مباراة بيراميدز بالدوري .

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأحد، في معسكر مغلق؛ وذلك استعدادًا لموقعة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وكان فريق الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2-2 على ملعب الدفاع الجوي.

وينافس الزمالك هذا الموسم على أكثر من بطولة محلية وأفريقية، وأبرزهم الدوري الممتاز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ويواجه انتقادات في الفترة الحالية بسبب طريقة اللعب لكنه متمسك بوجهة نظره الفنية بتطبيقها بمباريات الزمالك.