ads
الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحصين 29 ألف و648 بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

التحصين بلقاحى الحمى
التحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المتميز الذي قام به مسئولي الطب البيطري والجهات المعنية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وهو الذي يتواكب مع الاستعداد لإطلاق الحلمة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بدءا من الأسبوع القادم، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ على أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافى أي أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية، جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزي مدير عام الطب البيطري لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان.

وأوضح مدحت رمزي بأن الهدف من هذه الحملات البيطرية هو توفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، حيث نجحت الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في تحصين 29 ألفا و648 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، فيما تستهدف الحملة القومية ضد مرض طاعون المتجرات من الأبقار الصغيرة والضانى والماعز وذلك بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

IMG-20230924-WA0070
IMG-20230924-WA0070
IMG-20230924-WA0069
IMG-20230924-WA0069
IMG-20230924-WA0068
IMG-20230924-WA0068
IMG-20230924-WA0067
IMG-20230924-WA0067
ads
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطب البيطري الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع طاعون المجترات الصغيرة الثروة الحيوانية توعية المواطنين بأهمية التحصين
ads