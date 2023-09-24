تحصين 29 ألف و648 بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المتميز الذي قام به مسئولي الطب البيطري والجهات المعنية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وهو الذي يتواكب مع الاستعداد لإطلاق الحلمة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بدءا من الأسبوع القادم، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ على أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافى أي أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية، جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزي مدير عام الطب البيطري لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان.

وأوضح مدحت رمزي بأن الهدف من هذه الحملات البيطرية هو توفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، حيث نجحت الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في تحصين 29 ألفا و648 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، فيما تستهدف الحملة القومية ضد مرض طاعون المتجرات من الأبقار الصغيرة والضانى والماعز وذلك بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

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