تأجيل محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل أجنبيين بقصر النيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين، بينهم سيدة، بالشروع في قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما، لجلسة 10 أكتوبر للنطق بالحكم.

تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقال إنهما أثناء تواجدهما بالشقة محل سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعي قمامة، وقاموا بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ولذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية")، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.