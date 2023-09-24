تجهيز 1500 مدرسة لاستقبال 400 ألف طالب وطالبة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز 1500 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد 2023/2024 بإجمالي حوالي 400 ألف طالب وطالبة.

وشدد عطية، على رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وكافة الأجهزة المختصة بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولا بأول حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأنه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه يتم العمل على قدم وساق لتحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة مدارس المحافظة بالمراكز والمدن والقرى لتهيئة الأجواء والمناخ المناسب والملائم أمام الطلاب للتحصيل الدراسي الجيد، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وصول الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية.

تجهيز 1500 مدرسة بمحافظة أسوان

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