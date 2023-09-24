أعلن اندريا سوتيل المدير الفني لفريق أودينيزى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.
جاء تشكيل فريق أودينيزى كالتالى:
حراسة المرمى: ماركو سيلفيستري.
خط الدفاع: نوهان بيريز، جاكا بيول، ثوماس كريستينسين.
خط الوسط: فيستي يبوسيلي، لازار ساماردزيتش،، والاس سوزا، مارتين بايرو،، حسن كامارا.
خط الهجوم: فلوران توفين، لورينزو لوكا.
بينما أعلن فينشينزو ايتاليانو المدير الفنى لفريق فيورنتينا تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:
حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو.
خط الدفاع: دودو، لوكاس مارتينيز كوارتا، لوكا رانييري، كريستيانو بيراغي.
خط الوسط: ماكسيم لوبيز، رولاندو ماندراغورا، كريستيان كوامي، جياكومو بونافنتورا، جوسيب بريكالو.
خط الهجوم: مبالا نزولا.
ويحتل فريق فيورنتينا المركز الـثامن برصيد 10 نقاط، بينما يقع فريق أودينيزى فى المركز الـ 17 برصيد ثلاث نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل مواجهة أودينيزى وفيورنتينا
أعلن اندريا سوتيل المدير الفني لفريق أودينيزى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.