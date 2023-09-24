الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل مواجهة أودينيزى وفيورنتينا

أعلن اندريا سوتيل المدير الفني لفريق أودينيزى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.



جاء تشكيل فريق أودينيزى كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو سيلفيستري.

خط الدفاع: نوهان بيريز، جاكا بيول، ثوماس كريستينسين.

خط الوسط: فيستي يبوسيلي، لازار ساماردزيتش،، والاس سوزا، مارتين بايرو،، حسن كامارا.

خط الهجوم: فلوران توفين، لورينزو لوكا.



بينما أعلن فينشينزو ايتاليانو المدير الفنى لفريق فيورنتينا تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو.

خط الدفاع: دودو، لوكاس مارتينيز كوارتا، لوكا رانييري، كريستيانو بيراغي.

خط الوسط: ماكسيم لوبيز، رولاندو ماندراغورا، كريستيان كوامي، جياكومو بونافنتورا، جوسيب بريكالو.

خط الهجوم: مبالا نزولا.



ويحتل فريق فيورنتينا المركز الـثامن برصيد 10 نقاط، بينما يقع فريق أودينيزى فى المركز الـ 17 برصيد ثلاث نقاط.

