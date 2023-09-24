محافظ المنيا يوجه المسئولين كلا فى موقعه بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف المتابعة الميدانية والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين و فحص الشكاوى والطلبات و سرعة التحرك نحو حسم المشكلات وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، لتحقيق رضا المواطن.



وفي هذا السياق ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعامل الفورى لحل مشكلة انسداد مواسير الصرف الصحى أمام محلات سور النادى الرياضى شارع طه حسين بحى شمال المدينة، تركيب أغطية جديدة لبالوعات الصرف الصحى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .



كما استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار لشكوى مواطنى شارع زين العابدين لوجود كسر بماسورة مياه بحى شرق حيث تم اصلاح العطل بالتعاون مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى و استبدال الماسورة بأخرى جديدة ، كما تم حفر منطقة متضررة بقرية الجندية من حدوث هبوط أرضى أمام كوبرى الجندية وخط السكة الحديد وعمل صبة خرسانية تفاديا للحوادث و حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، وكذلك تركيب غطاء جديد لغرفة صرف صحى بطريق البحر بحى شرق المدينة ، وتطهير غرف صرف صحي بطريق الدلايلة حفاظا على صحة المواطنين.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بإصلاح ماسورة الصرف المغطى أمام قرية إسحاق وإعادة الأمور إلى طبيعتها و تطهير غرف الصرف استجابة لطلبات المواطنين من أهالى القرية .



وفى مدينة مطاى، تم الاستجابة لطلب أهالى تقاطع شارعى المدارس مع مجلس المدينة بتركيب ٢ مطب صناعى منعا للحوادث نظرا لوجود الكثير من المدارس والمؤسسات الحكومية والخدمية ولتخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة .



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