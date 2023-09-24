"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أدت خلال اليوم الأحد إلى استشهاد شابين فلسطينيين وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.