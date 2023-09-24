الدورى الإنجليزى.. ويلبيك وفيرجسون وادينجرا يقودن هجوم برايتون أمام بورنموث

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:

حراسة المرمى: بارت فيربوغين.

خط الدفاع: جويل فالتمان، آدم وبستر، لويس دينك، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: محمود داوود، بيلي جيلمور، فاكوندو بونانوتي.

خط الهجوم: داني ويلبيك، ايفان فيرجسون، سيمون ادينجرا.

ويحتل فريق برايتون المركز الـ 5 برصيد 12 نقطه، بينما يقع فريق بورنموث فى المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط.

