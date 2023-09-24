أكتوبر المقبل.. انطلاق ماراثون رياضي دولي لدعم مرضى السرطان بالأقصر

ينظم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، ماراثون رياضي دولي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 بساحة معبد الكرنك، والذي يقام لدعم مرضي الأورام السرطانية الذين يتلقون العلاج المجاني داخل الأقسام المختلفة في مستشفى شفاء الأورمان.

يشارك في الماراثون الرياضي الدولي، عدد من الدول ومنها ( السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، أسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

وحددت اللجنة المنظمة لماراثون الأقصر الرياضي، موعد انتهاء التسجيل واستقبال المشاركين من الدول المشاركة في السباقات المعتمدة للتنافس عليها بالإضافة إلى التحضير للمسابقات ومواعيد استلام المتسابقين لأرقام السباق، وموعد بدء الماراثون

وتشرف شركة "كايرو رانزر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، على تنظيم ماراثون الأقصر لعام 2023، لدعم مرضي الأورام السرطانية لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، والمرور بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.

ويهدف الماراثون الدولي إلى دعم مرضي سرطان الصعيد الذين يتلقون العلاج المجاني داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بجانب وضع مصر على أجندة الماراثونات الدولية بسباق دولي ثابت في أكتوبر من كل عام ينطلق من أكبر متحف مفتوح بالعالم، وتشجيع السياحة الرياضية والاستفادة من فعاليات تميز مصر دوليا، والاستمرار في تقديم مستوي تنظيم مشرف يليق بمصر بالتعاون مع الجهات المختصة لتأمين وغلق مسارات السباق، وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لغير المحترفين مع التوعية عن أهم التحديات طبقا لأولويات القومية.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الهدف من الماراثون الرياضي، وإظهار المناطق التاريخية والمرور بالمعالم المميزة داخل الأقصر، بجانب الترويج لمستشفى شفاء الأورمان في مختلف دول العالم وإبراز تجربتها الرائدة في علاج الأورام السرطانية بالمجان لجميع أبناء الصعيد، وتحقيق الهدف الأساسي "صعيد بلا سرطان"، من خلال الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها المستشفى في علاج الأطفال والكبار.

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