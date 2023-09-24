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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

برتوكول تعاون بين وزارة العدل و"المركزي للإحصاء"

وزير العدل
وزير العدل
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شهد المستشارعمر مروان وزير العدل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز.

 ووقع البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والسيدة رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث  المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك.. في إطار حرص وزارة العدل على الإستفادة من خبرات  الدولة في مجال الرقمنة  ،  وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية

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وزير العدل رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برتوكول تعاون مشترك المجال الإحصائي
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