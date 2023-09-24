المولد النبوي.. روشتة الرسول لعلاج فيروس «كورونا»

يحتفل جموع المسلمين في كل أنحاء العالم يوم الأربعاء المقبل بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه، فهو من المناسبات التي ينتظرها الناس ببالغ الفرح في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام هجرى، حيث إن الاحتفال بميلاده عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم (صلى الله عليه وسلم)، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

وتسلط «البوابة نيوز»، في هذا التقرير الضوء علي مقال نشرته مجلة "نيوز ويك" (Newsweek) الأميركية، لعالم الإجتماع كونسيداين، الذي اجتذب اهتماماً واسعاً وردود فعل من وسائل الإعلام العالمية وكيفية تصويرها لتعاليم الرسول في مكافحة فيروس كورونا.

ويري كونسيداين، أن هذه التعاليم واضحة جداً، ولا تحمل التفسير والتأويل، إذ دعا رسول الله (ص) إلى المحافظة على النظافة، وقال: "النظافة من الإيمان"، فإن كان هناك وباء في مجتمعٍ معين فلا تخالطوا ذاك المجتمع، وإن كنتم جزءاً من ذاك المجتمع فلا تغادروه حتى لا تنشروا الوباء.

وتابع في مقاله: لذا، هذه الأمور أساسية جداً، لكن القصة الرئيسية التي اجتذبت اهتمام وسائل الإعلام العالمي، بحسب دكتور كريغ، هي قصة أصيلة متعلقة بالرسول عندما كان يسافر مع بدويّ، وكان كلٌ منهما على جمله. وعندما وصلا، سأل الرسول البدوي: "ألن تربط جملك؟"، فأجاب البدوي بأنه يضع ثقته بالله، فقال الرسول (ص): "اربط الجمل، ثم ضع ثقتك بالله".

وأضاف: “إنها عبرة مهمة جداً. لسان حال النبي محمد يقول إن هناك توازناً دقيقاً بين العقلانية والإيمان. خلق الله لنا الذكاء، ونحن أصحاب منطق. استخدم عقلك، وامتلك الإيمان أيضاً. لذا، علينا دوماً استخدام هذين الأمرين في آن معاً”.