2 أكتوبر.. نظر محاكمة المتهمين بقتل عامل بمنشأة القناطر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنشأة القناطر، لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

و كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "عبد الكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم «17019 /2021- منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة»

كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمه حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.