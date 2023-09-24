أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره استون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب " ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.
خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور جالاجير، إنزو فرنانديز.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون.
ويحتل فريق تشيلسى الـ 14 برصيد 5 نقاط، بينما يقع فريق أستون فيلا فى المركز السابع برصيد 9 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. ستيرلينج يقود تشيلسى أمام أستون فيلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره استون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب " ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره استون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب " ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.