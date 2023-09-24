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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. ستيرلينج يقود تشيلسى أمام أستون فيلا

تشيلسى
تشيلسى
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أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره استون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب " ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.
خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور جالاجير، إنزو فرنانديز.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون.
ويحتل فريق تشيلسى الـ 14 برصيد 5 نقاط، بينما يقع فريق أستون فيلا فى المركز السابع برصيد 9 نقاط.
 

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الدوري الإنجليزي تشيلسي أستون فيلا تشكيل فريق تشيلسى
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