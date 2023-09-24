الدورى الإنجليزى.. ستيرلينج يقود تشيلسى أمام أستون فيلا

أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره استون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب " ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور جالاجير، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون.

ويحتل فريق تشيلسى الـ 14 برصيد 5 نقاط، بينما يقع فريق أستون فيلا فى المركز السابع برصيد 9 نقاط.

