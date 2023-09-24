بسبب ماس كهربائي .. السيطرة على حريق في برج سكني بالفيوم

اندلع حريق في برج سكني مكون من 6 طوابق بحي الحواتم بمدينة الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية، أدى لاشتعال النيران في محتويات بعض الشقق بالدور الثاني وسرعان ما امتدت إلى محتويات باقي الشقق وفي واجهة البرج، وهرعت قوات الإطفاء وسيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحريق على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في برج سكني مكون من 6 طوابق بحي الحواتم، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتبينّ نشوب الحريق في الطابق الثاني بالبرج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى باقي البرج، فيما التهمت النيران محتويات أحدي شقق الطابق الثاني.

وتبين من معاينة الحريق، أنّ ماسا كهربائيا مفاجئا في الدائرة الكهربية تسببت في اندلاع النيران،

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحريق وظروفه وملابساته.