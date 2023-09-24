فيديو| حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

كشف مجلس الوزراء في بيان رسمي اليوم الأحد، حقيقة تداول معلومات بشأن إلغاء قرار حظر تصدير البصل من مصر إلى الخارج.



ونفى مجلس الوزراء صحة المعلومات المتداولة، بشأن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن قرار حظر تصدير البصل 3 أشهر سارٍ كما هو دون إلغاء؛ ولكن سيتم تطبيق القرار بداية من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك حتى يتم الانتهاء من تسليم شحنات البصل المُتفق عليها مسبقاً.

في السياق ذاته، كان حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أعلن عن طرح كميات كبيرة من البصل خلال نوفمبر عقب جني المحصول الصيفي للبصل ما يُساهم في خفض أسعار البصل بنسبة ٥٠%. حسبما ذكر في تصريحات متلفزة.



مرجعًا أسباب الأزمة لانخفاض المساحات المنزرعة، وتخوف المزارعين من انخفاض الأسعار العالمية وقلة الإنتاجية بسبب التغيرات المناخية، ووجود أزمة عالمية في إنتاج البصل إلى جانب قيام الشركات بتصدير كميات كبيرة للخارج.