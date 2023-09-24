ديربى لندن.. ثلاثى هجومى لتوتنهام فى مواجهة أرسنال

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه الذى يخوض به "ديربى لندن"، أمام ارسنال، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: باب ماتار سار، إيف بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبنفس عدد النقاط، يحتل فريق توتنهام الوصافة.



