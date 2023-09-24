ديربى لندن.. تشكيل هجومى لأرسنال أمام توتنهام

أعلن ميكل ارتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل فريقه الذى يخوض به "ديربى لندن"، أمام توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ألكسندر زينتشينكو، جابريل، ويليام صليبا، بن وايت.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، فابيو فييرا.

خط الهجوم: إدوارد نكيتياه، جابريل جيسوس، بوكايو ساكا.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبنفس عدد النقاط، يحتل فريق توتنهام الوصافة.



