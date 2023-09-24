محافظ قنا يتابع آخر المستجدات لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين بالأمس، والذى وجه خلاله بضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب، حضر الاجتماع حسام حمودة السكرتير العام ، و وكلاء الوزارة ،ورؤساء المدن ،و رؤساء شركات المرافق .

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، موجها بتشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الإنتهاء من الاستعدادات الكاملة داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

وقال محافظ قنا، إنه تم الإنتهاء من تجهيز ١٠٧٩ مدرسة بمراكز وقري المحافظة لإستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، تشمل جميع المراحل التعليمية ، منها ٢١ مدرسة إنشاء جديد تضم ٢٩١ فصل ، و تدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد ٣٧٦٠ تختة ومقعد جديد ، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا علي سلامة التلاميذ والطلاب ، لافتا إلي أنه تم التأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة ورفع كفاءة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس وخارج الاسوار ، مشيرا إلي أن المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين قامت بتنظيم معارض "اهلا مدارس " في عدد من مدن المحافظة ، لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء عن كاهل اولياء الامور .