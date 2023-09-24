محافظ قنا يعلن عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد "طاعون المجترات الصغيرة"

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بدءا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام.



وأضاف الداودي، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة ، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.



من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا أنه سيتم تحصين جميع الاغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية .