انهيار كبير للجنيه السوداني مقابل الدولار

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، أن الجنيه السوداني شهد انهيارا كبيرا مسجلاً 880 جنيها أمام الدولار.

وفقد الجنيه السوداني 40% من قيمته أمام الدولار منذ بدء الحرب.

جاء اشتعال الاشتباكات العسكرية في السودان خلال أبريل الماضي، ليزيد أوجاعه الاقتصادية ومعاناته أمام توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل ارتفاعات قياسية لمستويات التضخم. ويشهد السودان حاليا مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

ويواجه الاقتصاد السوداني حالة من الغموض بشأن توقعات النمو المستقبلي في ظل تصاعد الأزمات داخل البلاد.