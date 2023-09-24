مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن تستقبل متسابقين بعمر 6 أعوام

تستعد محافظة بورسعيد لإقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي تقام فاعلياتها بداية من 2 إلي 6 فبراير من عام 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس اللجنة العليا.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تستقبل متسابقين بعمر 6 أعوام

وتحمل المسابقة في هذا العام إسم الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - ويصل المتسابقين في المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم إلي محافظة بورسعيد من 30 يناير ويغادرون في 7 فبراير من عام 2024، ويشارك بالمسابقة وفود من أكثر من 60 دولة عربية وإفريقية وأوربية.

وأعلن الإعلامي عادل المصيلحي، المنسق العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، عن أن المسابقة في دورتها السابعة هذا العام ولأول مرة تضيف فرع جديد للناشئة من سن 6 لـ 12 عامًا، كما يجرى دمج الحفظ للذكور والإناث في فرع واحد، ويمكن للإناث أن يشاركن في فرع الإنشاد الديني، كما جرى ميكنة لجنة التحكيم وذلك بالتنسيق مع إدارة التحول الرقمي بـ محافظة بورسعيد.