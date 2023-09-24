ads
الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن تستقبل متسابقين بعمر 6 أعوام

صورة أرشيفية من المسابقة
صورة أرشيفية من المسابقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد محافظة بورسعيد لإقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي تقام فاعلياتها بداية من 2 إلي 6 فبراير من عام 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس اللجنة العليا.

 

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تستقبل متسابقين بعمر 6 أعوام 

 

 

وتحمل المسابقة في هذا العام إسم الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - ويصل المتسابقين في المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم إلي محافظة بورسعيد من 30 يناير ويغادرون في 7 فبراير من عام 2024، ويشارك بالمسابقة وفود من أكثر من 60 دولة عربية وإفريقية وأوربية.

وأعلن الإعلامي عادل المصيلحي، المنسق العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، عن أن المسابقة في دورتها السابعة هذا العام ولأول مرة تضيف فرع جديد للناشئة من سن 6 لـ 12 عامًا، كما يجرى دمج الحفظ للذكور والإناث في فرع واحد، ويمكن للإناث أن يشاركن في فرع الإنشاد الديني، كما جرى ميكنة لجنة التحكيم وذلك بالتنسيق مع إدارة التحول الرقمي بـ محافظة بورسعيد.

ads
بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حفظ القران الكريم القرآن الكريم
ads