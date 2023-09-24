تشكيل متحفظ لفريق وست هام أمام ليفربول

أعلن ديفيد مويس، المدير الفنى لفريق وست هام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقةالدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق وست هام كالتالى:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: توماس سوسيك، إدسون ألفاريز، جارود بوين، جيمس وارد براوس، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وفى جبعته 13 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز السادس برصيد 10 نقاط.



