حملات لمتابعة حالة النظافة العامة بمدن المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها اليوم الأحد تكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء الرئيسية، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، وتسوية وتمهيد الطرق أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة.



وفي هذا السياق، تابع اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا حملات النظافة بقرى المركز بالإضافة إلى تركيب و صيانة كشافات إنارة بقريتى بنى أحمد الغربية و البرجاية ، ورفع المخلفات من نقاط التجمع إلى المقلب الرئيسى بالظهير الصحراوى .



أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إلى تنفيذ أعمال النظافة بحي غرب المدينة ورفع المخلفات من المقلب الوسيط وعدد من الشوارع الرئيسية ونقاط التجميع بالحي، وكذلك أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتسوية وتمهيد الطرق بالشوارع الرئيسية وحى شرق وقري طحا الأعمدة وقلوصنا والبيهو وبني غني.



كما أكد أحمد خلف رئيس مركز العدوة، قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة وتمهيد طريق القايات ــ الشيخ مسعود، ومدخل العدوة الشرقي، حيث تم رفع الأتربة والناتج اليومي للمخلفات من على جانبى الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسعته للمارة والسيارات.



وفى مركز أبوقرقاص، أشار تاج أبو سداح رئيس المركز إلى تنفيذ حملات نظافة مكثفة بالأحياء الرئيسية و أعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات و تسوية وتمهيد طريق قرية بنى عبيد إلى جانب تنظيم حملات لمتابعة حالة النظافة العامة بشوارع المدينة و بعدد من قرى المركز .



كما تابع طه عامر رئيس مركز ديرمواس حملات النظافة بالشوارع الرئيسية و تنظيم حملات مكبرة للنظافة بقرى دلجا و نزلة البدرمان و بنى حرام ورفع المخلفات و تمهيد و تسوية الطرق وإزالة الأتربة على جانبي الطريق، إلى جانب صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية .



وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى على مواصلة أعمال النظافة العامة بشوارع المركز وتمهيد وتسوية الطرق بقرى المعصرة ونواى وهور وابشادات وإزالة الأتربة من جانبي الطريق و رفع المخلفات بالشوارع حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمركز .



وفي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، إن أعمال النظافة وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية بالمركز والقرى مستمرة، لافتاً إلى رفع المخلفات وتمهيد الطرق بعزبة طلعت الشرقية، حيث تم رفع الحشائش والأتربة ونواتج القمامة من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسعته للمارة والسيارات، وتمهيد وتسوية طريق الرباط من أول جراج الوحدة المحلية وحتى قرية مطاي البلد، وتسوية طريق عزبة أبو إسماعيل حتى مدخل قرية كوم مطاي، وذلك بدعم من الحملة الميكانيكية بالمركز.



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