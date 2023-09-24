لجنة إعلام كنائس مصر والأمين العام يلتقون أعضاء المجلس

التقت لجنة الإعلام والأمين العام لمجلس كنائس مصر بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بمجموعة متميزة من الممثلين للجان المجلس المختلفة مع أعضاء لجنة الإعلام بحضور القس رفعت فكري والأب رفيق جريش والدكتور القس بهيج رمزي والدكتور ماجد يني وريما سيقلي في ضيافة القس يشوع الأمين العام للمجلس.

أثمر اللقاء عن نتائج مفيدة حيث تشارك الحاضرون بالمهام المختلفة التي تقوم بها كل لجنة وانتظاراتهم من لجنة الإعلام لتعضيد جهودهم والإعلان عن فاعلياتهم المتنوعة.

وطالب رئيس لجنة الإعلام الحضور بأن يكون لكل لجنة مندوب دائم للتواصل المستمر مع اللجنة لتحقيق النتائج المرجوة.