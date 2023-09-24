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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لجنة إعلام كنائس مصر والأمين العام يلتقون أعضاء المجلس

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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التقت لجنة الإعلام والأمين العام لمجلس كنائس مصر بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بمجموعة متميزة من الممثلين للجان المجلس المختلفة مع أعضاء لجنة الإعلام بحضور القس رفعت فكري والأب رفيق جريش والدكتور القس بهيج رمزي والدكتور ماجد يني وريما سيقلي في ضيافة القس يشوع الأمين العام للمجلس.
أثمر اللقاء عن نتائج مفيدة حيث تشارك الحاضرون بالمهام المختلفة التي تقوم بها كل لجنة وانتظاراتهم من لجنة الإعلام لتعضيد جهودهم والإعلان عن فاعلياتهم المتنوعة.
وطالب رئيس لجنة الإعلام الحضور بأن يكون لكل لجنة مندوب دائم للتواصل المستمر مع اللجنة لتحقيق النتائج المرجوة.

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الأمين العام لمجلس كنائس مص الأمين العام لمجلس كنائس مصر رئيس لجنة الإعلام كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك
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