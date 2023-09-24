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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قصف صاروخي على الهواء.. منازل أم درمان تتحول لثكنات عسكرية بعد هروب الأهالي (فيديو)

أم درمان
أم درمان
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دوي قصف صاروخي على الهواء، خلال مكالمة هاتفية لعثمان الجندي مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إذ اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

وقال "الجندي": “في الصباح الباكر بدأت قوات الجيش السوداني قصفا مكثفا لميليشيات الدعم السريع أحياء أم درمان القديمة ومحيط شمبات التي تربط بين أم درمان والخرطوم والسوق الشعبي بأم درمان، واستخدم الجيش الطيران المسير في عمليات القصف اليوم”.

وأضاف: "القصف طال مزارع شمبات والحلفايا التي يفصلها عن أم درمان مجرى نهر النيل، وهناك دخان كثيف متصاعد من منطقة جنوب غرب أم درمان".

وتابع: "قوات الدعم السريع قصفت مناطق شمال أم درمان مستهدفة قاعدة وادي سيدنا العسكرية، وأسمع صوت الطيران المسير الآن من منطقة قريبة من مبنى الإذاعة والتلفزيون، والمعارك لا تتوقف والقصف أقلق مضاجع النائمين والكثير من السكان يعانون من هذا القصف، والمدنيون يتركون منازلهم ويهربون، وجرى تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية وتعرضوا لسلب ونهب كبير جدا للمقتنيات".
 

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قصف صاروخي أم درمان
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