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الأحد 24 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

« كسرت دماغها عشان مبتسمعش الكلام».. اعترافات صادمة لقاتلة أمها ببولاق الدكرور

صورة المتهمة
صورة المتهمة
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أقرت ربة المنزل المتهمة بقتل والدتها التي تُدعى «اعتماد.ك.ا -٧٠عاما» في بولاق الدكرور، بإرتكابها للجريمة، وقالت في اعترافاتها أمام جهات التحقيق بنيابة الجيزة، أنها أقدمت علي قتل والدتها المسنة بضربها على رأسها.

وذكرت أنه بتاريخ الواقعة قامت  بتهشيم رأس والدتها بعصا حديدية مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وأسفر عن وفاتها في الحال، مبررة ذلك، بأن والدتها “مش بتسمع الكلام”.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيقات في الواقعة، وأمرت بحبس المتهمة علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في الموعد المحدد، كما طالبت النيابة وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بولاق الدكرور بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسالها للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وأمرت الطب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية للجثمان، وإعداد تقرير بمسببات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بالعثور علي جثة مسنه متوفيه داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة «اعتماد.ك.ا -٧٠عاما»  وبها جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجلة المجنى عليها أقدمت علي قتلها بضربه علي رأسها لعدم سماعها الكلام، تمكنت القوات من ضبط المتهمه، وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مبتسمعش الكلام اعترافات المتهمة بقتل والدتها المسنة الجيزة
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