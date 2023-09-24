مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

كشفت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، تطورات اقتحامات المسجد الأقصى وطبيعة التعزيزات الإسرائيلية اليوم الأحد.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إنه تم إغلاق باب المغاربة الذي عادة ما يدخل منه المستوطنون إلى باحات المسجد الأقصى، في فترة الاقتحامات الصباحية التي بدأت منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا وانتهت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.

وأضافت أن بحسب بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى فإن 537 مستوطنًا كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد في الفترة المسائية.

وأشارت إلى أن هناك محاولة من جماعات الهيكل المزعوم لتغيير الوضع التاريخي القائم، متمثلة في السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى وهذا مغاير للوضع التاريخي القائم.