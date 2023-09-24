أعلن ايمانول الجواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسيداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ريال سويداد كالتالى:
حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.
خط الدفاع: هماري تراوري، إيغور زوبيلديا، روبين لو نورماند، ايهين مونيوز.
خط الوسط: برايس مينديز، أوركو غونزاليس، تورينتس، اندير بارينتشيا.
خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، عمر صادق.
ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يقع ريال سوسيداد فى المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. كوبو وعمر صادق يقودان سوسيداد أمام خيتافى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ايمانول الجواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسيداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن ايمانول الجواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسيداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.