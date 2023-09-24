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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. كوبو وعمر صادق يقودان سوسيداد أمام خيتافى

سوسيداد
سوسيداد
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أعلن ايمانول الجواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسيداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال سويداد كالتالى:
حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.
خط الدفاع: هماري تراوري، إيغور زوبيلديا، روبين لو نورماند، ايهين مونيوز.
خط الوسط: برايس مينديز، أوركو غونزاليس، تورينتس، اندير بارينتشيا.
خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، عمر صادق.

ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يقع ريال سوسيداد فى المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.

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