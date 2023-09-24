الدورى الإسبانى.. كوبو وعمر صادق يقودان سوسيداد أمام خيتافى

أعلن ايمانول الجواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسيداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق ريال سويداد كالتالى:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.

خط الدفاع: هماري تراوري، إيغور زوبيلديا، روبين لو نورماند، ايهين مونيوز.

خط الوسط: برايس مينديز، أوركو غونزاليس، تورينتس، اندير بارينتشيا.

خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، عمر صادق.



ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يقع ريال سوسيداد فى المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.