الدورى الإسبانى.. ماتا ومايورال يقودان خيتافى أمام رسيال سوسيداد

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسيداد، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق خيتافى كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: داميان سواريز، ستيفن ميتروفيتش، عمر الديريتي، دييغو ريكو.

خط الوسط: خوسيه انخيل كارمونا، دجيني داكونام، نيمانيا ماكسيموفيتش، كارليس ألينيا.

خط الهجوم: خايمي ماتا، بورخا مايورال.

ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يقع ريال سوسيداد فى المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.