أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسيداد، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق خيتافى كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.
خط الدفاع: داميان سواريز، ستيفن ميتروفيتش، عمر الديريتي، دييغو ريكو.
خط الوسط: خوسيه انخيل كارمونا، دجيني داكونام، نيمانيا ماكسيموفيتش، كارليس ألينيا.
خط الهجوم: خايمي ماتا، بورخا مايورال.
ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يقع ريال سوسيداد فى المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. ماتا ومايورال يقودان خيتافى أمام رسيال سوسيداد
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أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسيداد، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسيداد، وذلك بعد قليل على ملعب " انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.